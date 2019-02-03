Сын Децла назвал автора документального фильма о рэпере «аферистом»

Раньше Роман Супер в соцсети Facebook объявил о намерении снять документальный байопик о жизни Децла.

Журналист даже начал собирать финансовые средства, необходимые для реализации проекта. По его словам, с Кириллом Толмацким он познакомился еще в 2016 году, когда записывал с ним интервью. Автор киноленты планирует показать в фильме, какие взгляды разделял «недооцененный» музыкант. В публикации он призвал многочисленных фанатов знаменитости оказать помощь в съемках биографической картины.

Распространившуюся новость о создании фильма прокомментировал сын Децла. Наследник рэпера назвал журналиста «аферистом» и попросил не делать никаких пожертвований. Он считает, что автор кинокартины не имеет никаких прав собирать деньги. По словам родственника музыканта, его отец остался недовольным вышедшим интервью. Представитель СМИ спросил разрешения о съемках байопика у Александра Толмацкого. Мать знаменитости в Instagram объявила, что средства собирает реальный режиссер и для реализации проекта ему необходимо получение прав на использование некоторых материалов.