Образ Барановской является подражанием Бузовой – Фанаты

Телеведущая надела такое же платье на вручение премии «BRAND AWARDS 2019».

Некоторое время назад проходило мероприятие «BRAND AWARDS 2019», на котором появилась Юлия Барановская. Именно на этом торжестве телеведущая предстала в наряде аналогичном Ольги Бузовой. Некоторые пользователи считают, что Барановская и Бузова решили сойтись в баттле. Многие знают, что в последнее время карьера Юлии пошла в гору. Сама Барановская неоднократно говорила, что не собирается останавливаться на достигнутом.

Если телеведущая собирается всего добиваться самостоятельно, то, по словам поклонников, не понятно почему Барановская пришла на мероприятие в образе, в котором появлялась на публике Бузова. Отметим, что телеведущая опубликовала в сети несколько фотографий, на которых запечатлена с заколками для волос. Именно такие украшения Ольга Бузова старается снова вернуть в моду. По мнению фанатов, Юлии не стоит таким образом привлекать внимание к себе.