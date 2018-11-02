Фанаты «Игры престолов» требуют переснять 8 сезон

Больше 270 тысяч разъярённых фанатов серила «Игра престолов» подписало петицию, в которой настоятельно требуют снять по новому восьмой сезон и пригласить более опытных и сведущих сценаристов на эту должность.

В петиции говорится, что Дэвид Бениофф и Ди-Би Уайс продемонстрировали всему миру свою безграмотность и отсутствие ответственности как сценаристы. Они не имеют первоначального образца, в плане книг, информацией которых имели возможность воспользоваться. Данный сериал должен обладать осознанным и качественным завершением.

По данным специалистов съемки сезона, который состоит из шести серий, обошлись примерно в 100 миллионов долларов. Премьера восьмого сезона состоялась 14 апреля.

С выходом каждой новой серии фанаты высказывали все больше негативных откликов к ошибкам и недочетам разработчиков сериала. Много осуждений вызвал непрофессионализм в плане графики, где в третей серии кадры были слишком тусклые, в четвертой серии на столе был виден кофейный стакан с надписью «Starbucks». Также большой критике подверглось промофото к пятой серии, где у героя Джейме Ланнистера рука оказалась на месте, тогда как в 3 сезоне, правая кисть была отрублена.

Как уже известно, Дэвид Бениофф и Ди-Би Уайс ведут переговоры к подготовке съемок новых эпизодов «Звездные войны».