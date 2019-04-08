Мультфильм про домашних животных стал лидером проката в России

Лидирующие позиции, после недавнего выхода в российский кинопрокат, занял Мультфильм «Тайная жизнь домашних животных «2».

Картина в российский кинопрокат вышла на два недели раньше планируемого срока и уже 25 мая зрители могли насладиться второй частью уже понравившегося мультфильма.

Отмечается, что в первые дни проката комедия о домашних любимцах сумела собрать 471 млн рублей, а по показателям на 2 июня сумма увеличилась до 730 млн рублей и это еще не придел. Исходя из этих показателей, мультфильм о кашках и собаках вышел на первое место по кассовым сборам обогнав при этом почти вдвое недавнюю картину про принца из Багдада «Алладина», а также киноленту «Годзилла-2: Король монстров». Ее сборы составили 157,5 млн рублей.

Напоминаем, в США премьера мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» состоится 7 июня 2019 года. Первая часть мультфильма про четвероногих друзей вышла на большие экраны в июле 2016 года. Общемировые сборы картины составили 507 млн долларов, при скромном бюджете в 75 млн долларов.