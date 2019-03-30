Эксперт усомнился в достоверности сюжета сериала «Чернобыль»

Еще до выхода мини-сериала про аварию на Чернобыльской АЭС появились серьезные споры по поводу актуальности данного сюжета. Всеми известна предвзятость ко всему советскому со стороны Голливуда, но как выяснилось, посмотрев первые части сериала, ликвидаторы катастрофы оценили его достаточно высоко.

По словам председателя петербургского отделения общероссийской общественной организации инвалидов Союза «Чернобыль» России Василия Найды, фильм приближен к реальным событиям. Большая часть показанных фактов происходила в действительности и соответствует тому, что лично видел ликвидатор. Проведение эксперимента, который показан в картине действительно состоялось, после чего из-за неопытности и неосторожности, взорвался реактор. Если бы эксперимент все же удался, то команда инженеров совместно с директором электростанции могли бы стать героями.

Также чернобыльцем было отмечено, что сильно «перегнули палку» в одном из моментов. «Никто в открытую не пил и пьяным не ходил. Впрочем, когда я туда приехал, кто-то уже бросил клич: мол, если каждый день пить, будет меньше облучение», - рассказывает ликвидатор.

Подводя итоги, ликвидатор еще раз отметим, что в фильме довольно реалистично показано происходящее в те годы. В целом, на протяжении всего сериала остается напряженное состояние от увиденного. Ранее в таких подробностях происшествие на Чернобыльской АЭС описано не было.

Напоминаем, что сериал был снят американским известным телеканалом HBO. Последний пятый эпизод выходит 3 июня 2019 года.