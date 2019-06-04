«Коммунисты России» хотят запретить просмотр «Чернобыля» от HBO

Партия обратилась к Роскомнадзору с требованием исключить возможность доступа к телесериалу «Чернобыль».

Глава «Коммунистов России» выступил с резкой критикой в адрес нашумевшего сериала, назвав сериал гадким, а его создателей уличил во лжи. По мнению коммунистической партии, сериал задумывался с целью принизить роль советского человека и сделать его порочным. Глава партии Сергей Малинкович считает, что Роскомнадзор обязан запретить смотреть «Чернобыль» посредством ограничения доступа к нему на всех сайтах и ресурсах.

Более того, на режиссера, автора сценария и продюсера, по мнению Сергея Малинковича, нужно возбудить уголовное дело согласно статье 129 УК РФ (Клевета). «Нужно привлечь содателей и идеологов этого сериала за публичную клевету», - считает Малинкович. Он также добавил, что телесериал правдоподобен в демонстрации хронологии трагедии, но неверно передает «моральный климат» в обществе.

Напомним, что 12 июня сценарист Крейг Мазин попросил посетителей Чернобыля с уважением отнестись к трагедии 1986 года. Мини-сериал «Чернобыль» дебютировал на телеканале HBO 6 мая. В пяти сериях рассказывается о катастрофе и последствиях взрыва на атомной электростанции.