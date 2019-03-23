Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

Пользователь социальной сети Facebook Сергей Дода выложил на личной странице публикацию, в которой рассказал о киноляпе в сериале «Чернобыль». Сериал снят американской телекомпанией HBO.

По словам автора, в кадре появился монумент построенный в 2011 году в память о ликвидаторах катастрофы. Пользователи cети в своих комментариях отметили, что вообще авторы сериала несильно задумывались о географических деталях, когда снимали эпизоды. Несмотря на многие неточности в графике и сюжете, сериал побил все рейтинги.

Ранее специалисты называли и другие ляпы, допущенные авторами сериала. В частности, художественным вымыслом признаны «бурные» последствия лучевой болезни, от которой скоропостижно умирают персонажи фильма. Эксперты напоминают, что некоторые из пожарных, получивших сильное облучение сразу после катастрофы, живы до сих пор. А «заразность» радиации, которая в сериале передается при мимолетных объятиях, проявляется лишь при долгосрочном контакте с облученным человеком.

Напомним, авария на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории. Ее события легли в основу мини-сериала канала HBO.