Иностранные туристы едут в Чернобыль за удачным снимком

Новый сериал про чернобыльскую катастрофу вызвал всплеск интереса к месту происшествия. В Instagram появились множество фотографий сделанных в Чернобыле.

На просторах социальных сетей всё чаще можно увидеть постапокалиптические снимки в зоне отчуждения. Каждый год в Чернобыль приезжают иностранные туристы, в основном молодёжь. Их цель - познакомится с историей Чернобыльской АЭС и воочию увидеть последствия. Но в последнее время поток туристов увеличился на 40 процентов. Это связано с выходом сериала «Чернобыль», снятый в американской версии. Туристы приезжают не только с целью изучения истории, но и в надежде за удачным снимком. В Instagram появляются множество фотографий людей в заброшенных домах, школах, парках. Например, молодежь специально надевает противогаз, что бы сделать эффектный снимок.

Создатель сериала Крейг Мазин говорит, что рад волне интереса к зоне отчуждения, ведь это история. Но всё же его волнует то, какие фотографии делают люди. Он призывает людей помнить о месте, в которое едут и что там случилось. А также проявлять уважение к тем, кто погиб в ходе ликвидации самой масштабной атомной катастрофы в мире.