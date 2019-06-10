Бывший директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал от HBO: «Вы что вообще себе позволяете?»

Игорь Грамоткин, на момент аварии занимающий пост главы атомной электростанции в Чернобыле, достаточно резко отозвался о нашумевшем сериале.

Он выступил с обвинениями в адрес создателей телесериала «Чернобыль». Среди главных претензий – неправильная трактовка истории или ее искажение. Бывший глава ЧАЭС в эфире «Россия 24» раскритиковал сериал от HBO, подчеркнув, что показанное в фильме чрезмерное увлечение героев спиртными напитками не имело место быть в момент судьбоносных и важных решений, когда решались столь глобальные проблемы.

«Вы что вообще себе позволяете?», - именно такую реакцию на увиденное Игорь Грамоткин озвучил в эфире телеканала. Помимо всего прочего, бывший директор АЭС также выразил свое недовольство появлением в кадре «голых шахтеров», заявив, что невзирая на труднейшие условия работы, демонстрировать это именно таким способом не самое лучшее решение.

Игорь Грамоткин подчеркнул, что это «победа всего советского народа, который совершил подвиг». Кроме того, бывший глава ЧАЭС заметил, что этот подвиг не должен забываться ни под каким предлогом – будь то под видом художественного фильма, либо под выражением какой-либо аллегории. Напомним, что мини-сериал «Чернобыль» повествует о катастрофе, произошедшей в 1986 году на Чернобыльской АЭС. Стоит отметить, что данный сериал занимает место самого популярного проекта в истории.