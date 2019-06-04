Горбачев высказался об изложенных в сериале «Чернобыль» фактах

Бывший генсек СССР Михаил Горбачев заявил, что не мешал ликвидировать последствия аварии на атомной станции.

По сюжету сериала, член правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварии Валерий Легасов представил собственную версию случившегося на конференции МАГАТЭ в Вене. После этого научная карьера учёного моментально закончилась. Якобы, это было сделано по приказу советского руководства, в наказание за разглашение неких «секретных сведений». В 1988 году Легасов покончил с собой.

По словам Горбачёва, он никаких подобных распоряжений не отдавал, к истории с Легасовым не причастен, а догадки создателей сериала назвал выдумками. Расследованием аварии на ЧАС Легасов занимался в составе правительственной комиссии, созданной в 1986 году.

Ранее глава Минкульта Владимир Мединский высоко оценил художественные достоинства сериала, отметив, что американская пропаганда их не умаляет. Премьера сериал «Чернобыль» компании HBO состоялась 7 мая. Картина рассказывает о катастрофе, которая произошла на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. После аварии на 4-м энергоблоке работа электростанции была приостановлена из-за опасной радиационной обстановки; планирующиеся к вводу в строй 5-й и 6-й энергоблоки так никогда и не были достроены. Однако уже в октябре 1986 года, после обширных работ по дезактивации территории и постройки «саркофага», 1-й и 2-й энергоблоки были вновь введены в строй; в декабре 1987 года была возобновлена работа 3-го энергоблока.