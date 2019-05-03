Саратовский коллектив занял второе место на Всероссийском конкурсе анимации

Изостудия ДК «Россия» стала второй на конкурсе «Мульт-горой». Итоги фестиваля детской анимации подвели в Красноярске.

Детские коллективы со всей России представили свои анимационные работы. Более двух тысяч роликов боролись между собой в различных номинациях. В коллективной номинации «Компьютерная анимация» саратовцы представили мультфильм «Как краски друг к другу в гости ходили». В ролике юные аниматоры под руководством Елены Уткиной показали свое видение палитры цветов. Через маленькую сказку дети рассказали, как получаются любимые цвета.

ИЗОстудия уступила пальму первенства команде из Кингисеппа и их работе «Цветное настроение».

Открытый фестиваль проводит конкурс в пяти номинациях. Все работы можно увидеть на сайте. Организаторы считают, что проведение подобных мероприятий — прекрасная возможность для детей показать свой талант. «Для ребенка создание собственного мультика — это серьезный, наполненный приключениями, открытиями и подвигами процесс познания окружающего мира и самого себя», - говорит директор творческого объединения «Твори-Гора» Юлиана Позолотина.