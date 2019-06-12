Надежда умирает последней! Обследование Алибасова выявило положительные результаты

Рассматривается вариант переезда больного для лечения и проживания в Казахстан. Об этом заявил сын Бари Каримовича.

15 июня, после полного обследования желудочно-кишечного тракта известного продюсера Бари Алибасова, его сын Алибасов–младший сообщил, что в лечении появились положительные результаты. Поверхность желудка потихоньку заживает, что позволит в скором времени перевести больного в обычную палату. А через некоторое время Бари Каримович сможет переехать домой.

Тем временем стало известно, что власти Казахстана предложили больному помощь в лечении и проживании. Как сообщил пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин, Бари Алибасова ждут в шикарном лечебном учреждении Казахстана, расположенном в горных районах страны. Чистейший воздух, экологически чистые продукты и эффективное лечение помогут быстрее оправиться после несчастного случая. «Тяжело это делать в Москве из-за большого количества посетителей», - сказал Горжанкин. К тому же казахи готовы принять у себя с гастролями группу «На-на», продюсером которой как раз и является Бари Алибасов.