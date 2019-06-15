Бари Алибасов покинул больницу и планирует полететь в Казахстан

Пиар-директор группы «На-На» сообщил, что известного шоумена выписали из больницы.

По сведениям РБК, Вадим Горжанкин сообщил, что Бари Алибасов покинул больницу. В планах известного артиста – полет в Казахстан на частном самолете.

Кроме того, Горжанкин добавил, что сейчас Алибасов находится вместе со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Данную информацию РБК также подтвердил сын Бари Каримовича. Он добавил, что совсем недавно забрал своего отца из больницы, подчеркнув, что результаты анализов -положительные, а это говорит о заметных улучшениях в здоровье Бари Алибасова.

Тем не менее, есть некоторые побочные эффекты – известный продюсер испытывает трудности с памятью и утратил ориентацию во времени. Внеся больше конкретики касательно планов шоумена, Алибасов-младший поделился, что 3 дня его отец хочет провести вместе со своей женой в Московской области, а затем планирует полететь в Казахстан.

Ранее стало известно от РБК, что Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии, а ни о каком полете в Казахстане даже и речи нет. Напомним, что Бари Алибасова госпитализировали 4 июня. Его состояние было крайне тяжелым, в результате чего было принято решение ввести артиста в медикаментозный сон. В состоянии комы музыкант провел 5 суток, а пришел в себя 11 июня. Родственники продюсера ранее рассказали, что он не ориентируется во времени и перестал узнавать своих близких