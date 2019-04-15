Вадим Горжанкин опроверг слух о смерти Бари Алибасова

Секретарь Алибасова Вадим Горжанкин опроверг слухи о смерти известного композитора и музыканта. Он считает это бредом и даже не может предположить откуда пошли такие слухи.

Ранее фейковую информацию выложил на свой Telegram канал Сергей Минаев. Позже писатель принес свои извинения за распространение слухов, ссылаясь на то, что до этого уже видел подобного рода информацию в Интернете.

Горжанкин сообщает, что 6 июня будет сделано полноценное заявление о нынешнем состоянии здоровья Бари Алибасова. Ранее пресс-секретарь сообщал, что у Алибасова крайне тяжелое состояние здоровья, у продюсера четвертая стадия ожога пищевода, но он в сознании. Вадим заметил, что несмотря на диагноз, Алибасов пытается шутить.

Причиной ожогов стала выпитая жидкость для очистки труб, которую Бари Каримович попутал со стаканом сока. Лечащий врач известной звезды отметил, что отравление химикатом – это сразу реанимационный диагноз. Он добавил, что вылечить ожог можно за месяц, но дальнейшая реабилитация может занять больше времени.

Сейчас состояние звезды стабильное, с ним находится его супруга.