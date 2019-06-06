Нашедшему кота Бари Алибасова обещают вознаграждение

Пиар-директор Вадим Горжанкин сообщил, что из квартиры шоумена пропал его любимый кот по кличке Чуча.

Вчера (11 июня) в квартире известного продюсера состоялась встреча с журналистами, которая проходила в период с 18:00 до 21:00. Предполагается, что в этом промежутке времени и пропал питомец Бари Алибасова Чуча, который относится к породе канадских сфинксов. После мероприятия начались поиски пропавшего кота.

Как заявил сын продюсера, его исчезновение первым заметил помощник его отца. По одной из выдвигаемых версий, кота похитили из-за его породы.

Сын объявил о помощи в поисках любимого кота Бари Алибасова, а также пообещал нашедшему вознаграждение в виде 800 тыс. рублей или концерта группы «На-на» на мероприятии того человека, который поможет найти Чучу. Ранее помощник артиста Сергей Моцарь поставил в известность общественность о инциденте, в результате которого Бари Алибасов попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. На данный момент продюсер располагается в НИИ им. Склифосовского. Напомним, что 6 июня известному продюсеру, шоумену и музыканту Бари Алибасову исполнилось 72 года.