Пиар-директор Алибасова: Будет рассматриваться версия криминального характера

Вадим Горожанкин, являющийся пиар-директором известного артиста рассказал, что когда продюсер полностью придет в себя, начнется масштабная проверка причин его отравления.

Кроме того, Вадим Горожанкин обратился в пресс-службу Роспотребнадзора для того, чтобы были предоставлены результаты экспертизы злополучного средства для чистки труб «Крот». Представители Бари Алибасова готовы подать в суд в случае, если предположение о несоответствии ГОСТу упаковки химиката окажется правдой.

Пиар-директор отметил, что «Крот» очень уж сильно похож на сок, лимонад или йогурт, так как никаких особых опознавательных знаков о том, что жидкость является опасной для употребления человеком обнаружить практически нельзя. На упаковке можно лишь заметить надпись маленькими буквами - «Раздражитель».

Вадим Горожанкин также подчеркнул, что когда шоумен придет в себя, то «будет рассматриваться версия криминального характера». Сын Бари Алибасова тоже предполагает, что было организовано специальное отравление артиста. Нужно отметить, что во вторник (11 июня) Бари Каримович очнулся после того, как в начале июня был доставлен в реанимацию.