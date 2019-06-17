Бари Алибасов рассказал, что ему пришлось пережить

Известный продюсер и шоумен дал свое первое интервью после злополучного отравления.

Алибасов рассказал, что ему пришлось пережить, когда его организм находился во власти медикаментозного сна. В тот период времени он все еще находился под воздействием седативных препаратов. Часть интервью позвучала в эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Бари Алибасов признался, что кто-то «гнал быков» и не давал ему повернуться. Кроме того, продюсер добавил, что на протяжении всего времени ему казалось, что его будто связали, а также он испытывал постоянную боль. Запись интервью проходила в квартире Алибасова. Общественности показали лишь фрагмент этого интервью.

Ранее появилась информация от пиар-директора Вадим Горжанкина, что артист, сильно пострадавший от употребления жидкости для чистки труб, чувствует себя вполне удовлетворительно и уже начинает планировать свою рабочую деятельность. Стоит отметить, что сестра Бари Алибасова убеждена, что это отравление не является простой случайностью. Она настаивает на причастности семьи супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.