Именно такова стоимость заключённых рекламных контрактов с его участием. Сбежавшее из дома животное, которое позднее было туда возращено, стало «вирусно» популярным.

Естественно, это не могло не принести свои плоды, которые уже стали весьма и весьма ощутимыми. Кот Алибасова всего за два дня обогатил своего владельца на 150 тыс. долларов. И это лишь начало. Продолжение, как говорится, следует.

Сообщение об этом сделал Вадим Горжанкин, являющийся PR-директором Бари Алибасова. Его любимый кот, которого зовут Чучей, уже принёс хозяину очень неплохие деньги. Ожидается, что далее их станет ещё больше.

В течение последних двух дней сразу несколько компаний обратились к владельцам Чучи. Они предложили съёмки в рекламных роликах.

Это, ожидаемо, были производители кошачьих кормов и аксессуаров для любимцев. Однако, на этом дело не ограничилось. Чучей заинтересовались в парфюмерном бренде, детективном агентстве и компании по системам видеонаблюдения. Общая сумма предложенных контрактов превышает сумму в 150 тыс. долларов.

Отказ был дан лишь одному рекламодателю. Это компания, которая производит для мужчин средства против облысения. Чуче предлагалось участие в рекламе, слоган которой «Хватит быть лысым!». Владельцы животного с этим принципиально не согласились.

Чуча теперь является обладателем собственной странички в Instagram. Количество подписчиков возрастает в геометрической прогрессии.

Впрочем, окончательное решение по рекламным проектам со своим любимцем остаётся за Алибасовым. Сейчас он, отравившись опасными химикатами, находится в больнице.

Чуча убежал из квартиры, когда в ней проводили пресс-конференцию. Видимо, животное просто испугалось большого наплыва незнакомых ему людей.

После обнаружения пропажи, тому, кто найдёт любимца Алибасова, была объявлена награда в 800 тыс. рублей. Этим воспользовались мошенники, вернувшие похожее животное и получившие за это обещанные деньги.

Однако, это оказался вовсе не Чуча. Тот, немного поскитавшись по окрестным дворам, решил найти себе пристанище. В качестве такового он выбрал школу кунг-фу, расположенную в Столовом переулке, невдалеке от дома Алибасова.

Там его и обнаружили сотрудники, которые незамедлительно возвратили кота в «его семью». Получили ли они за это вознаграждение, информация в настоящее время отсутствует.

Как бы то ни было, но суммы, потраченные на возврат беглеца, значительно менее тех, что он уже заработал. При этом, «потолок» его дальнейших заработков пока не решается предугадать никто.

Таким образом, сбежавшее из дому при наплыве журналистов животное, которое затем скиталось по дворам и само нашло приют, после возвращения домой получило такое состояние, которое немыслимо для большинства россиян. Может быть их котам тоже повезёт.