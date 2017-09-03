Античный Иерихон раскрыл археологам из России новые тайны

В ходе раскопок его византийской части обнаружилось неожиданное. Как оказалось, заселение города произошло намного ранее, чем это считали учёные.

Античный Иерихон при очередном исследовании раскрыл археологам из России свои новые тайны. Они обнаружили ещё одну постройку, скрывающуюся под памятником поздневизантийского периода. У находки хорошие широкие стены, для возведения которых использовался сырцовый кирпич. Вероятнее всего, это является частью монастыря либо усадьбой богатого жителя.

Не исключается, что он был застроен сверху в римское время. Однако, эта версия нуждается в дальнейшей своей проработке.

Стены легендарного библейского города Иерихон, если доверять свидетельствам Библии, были разрушены Иисусом Навином. Для этого использовались крики и трубы израильтянской армии, подошедшей к ним.

Развалины Иерихона изучаются на протяжении уже полутора веков. Однако, археологам из России был закрыт доступ к раскопкам больше, чем на 100 лет.

Первые раскопки начались здесь Императорским православным палестинским обществом в 1981 году. При этом Русская духовная миссия, существовавшая в Иерусалиме, передала в дар этому обществу часть земель Иерихонского оазиса. После того, как в России произошла революция, раскопки там больше не возобновлялись.

В 2008 году Палестинской автономией был осуществлён возврат этого участка в собственность России для создания музейно-паркового комплекса. В ходе его строительства и осуществляются археологические раскопки.

При этом, археологов России совершенно не интересовала древнеиудейская часть Иерихона. Её уже хорошо изучили зарубежные историки и археологи. Центром интереса стала византийская часть.

Считается, что Иерихон в первый эпохи существования Византии являлся центром по торговле и религиозному поклонению.

Уже первые раскопки, осуществлённые в период 2010-2013 годы, принесли археологам из России целую массу весьма интересных открытий.

В частности, ими была обнаружена уникальная система по водоснабжению города и система, благодаря которой вода очищалась от мусора.

Также проведённые исследования подтвердили, что в Иерихоне занимались изготовлением сахара. В стенах здания, где варили сахарную патоку, и в мозаике, обнаружены её останки. Более того, было найдено подтверждение того, что там же занимались и производством легендарного «галаандского бальзама». Согласно легендам, он заживлял раны.

Недавно Российский фонд фундаментальный исследований выдал экспедиции новый грант. После этого она смогла продолжить свои изыскания на территории библейского города.

Они то и привели к новым неожиданным открытиям. В частности, оказалось, что у Иерихона намного более глубокая, богатая и сложная история, чем ранее предполагалось учёными.

Сейчас учёные из России решили сосредоточить свои усилия на двух, находящихся там объектах. Это достаточно крупный «завод» по производству керамики.

Предполагается, что он в разных версиях существовал и когда владычествовал Рим, и когда Византия, и когда арабы.

Помимо того будут исследоваться развалины дворца или же каменного монастыря. Стены здания покрывала мозаика. Часть узоров российским археологам уже удалось восстановить.

На территории этих объектов была открыта система, в которую входили цистерны, водоводы, различные следы для производства керамики, горны для того, чтобы её обжигать, и стеклянная утварь.

Помимо того, удалось обнаружить множество других артефактов, в том числе множества монет. Некоторые из них чеканились современниками Иисуса Христа.