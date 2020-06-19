Группа Black Eyed Peas выпустила новый альбом

В создании восьмого диска музыкантов принимали участие Шакира, Джей Балвин, Tyga и другие.

Музыканты группы Black Eyed Peas выпустили новый, восьмой по счету, студийный альбом, который называется Translation. Песни, которые вошли в эту пластинку, уже доступны на YouTube-канале коллектива. Премьерным треком альбома стала песня Ritmo. Фанаты группы могли слышать ее в комедийном боевике «Плохие парни навсегда». Всего на диске 15 треков. Музыканты анонсировали пластинку еще 11 июня. Известно, что в написании и исполнении композиций принимали участие такие артисты, как Шакира, Ники Джем, Джей Балвин, Tyga, French Montana и другие. Также в альбом вошли треки Tonta love, Vida Loca, Mamacita, Girl like me.

Путь группы «Черноглазый горошек» — так звучит название коллектива в переводе на русский — не был усыпан лепестками роз. Хотя музыканты организовались в группу еще в 1995 году, они стали по-настоящему популярны только в 2003, после выхода третьего альбома Elephunk. На сегодняшний день артисты продали уже 76 млн копий своих пластинок.