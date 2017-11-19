«Училась дышать заново»: «Вдова» Олега Яковлева вспомнила о певце в годовщину смерти

Солист «Иванушки International» умер в результате остановки сердца 29 июня 2017 года. Ему было 48 лет.

Александра Куцевол и Олег Яковлев, фото из Instagram @sashakutsevol

Со дня трагической гибели певца из «Иванушки International» прошло 3 года. Сегодня, 29 июня, близкие и фанаты артиста вспоминают о певце и публикуют посты скорби. Не осталась в стороне от трагедии сожительница музыканта Александра Куцевол.

В личном Instagram «вдова» Олега Яковлева, как она себя называет, вспомнила о певце и поделилась переменами в жизни после ухода «Иванушки». Александра написала, что порой не может поверить в реальность проходящего. Ей кажется, что она смотрит фильм о чьей-то жизни, а не проживает собственную. В годовщину смерти Яковлева сожительница артиста призналась, что «училась дышать заново» после ухода певца. «1096 дней. Скучаю. Моя любовь. Навсегда!», - написала Куцевол.

Свой пост она подкрепила снимком, где сидит плечом к плечу с Яковлевым на диване. Оба беззаботно улыбаются и радуются жизни. «Вдова» написала, что нашла фото в Сети и может только предположить по внешнему виду, когда оно сделано.

Пост воспоминаний об Олеге Яковлеве, фото из Instagram @sashakutsevol

Фанаты поддержали сожительницу Яковлева в комментариях, а фан-аккаунты усопшего пополняются трагическими постами с воспоминаниями о музыканте.

После смерти Олега Яковлева начался громкий скандал из-за наследства музыканта. В своём завещании певец сделал наследниками племянницу и друга. Сожительница артиста пыталась оспорить решение усопшего и даже заявила, что накануне смерти певца они заключили брак в Сербии. Куцевол заявила о правах на квартиру звезды в центре Москвы за 20 млн рублей, но суд проиграла.