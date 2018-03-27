Ксения Бородина объяснила засилье эскортниц в Москве «конкуренцией»

Ведущая высказалась о безнравственности девушек в Stories.

Ксения Бородина, фото из Instagram @borodylia

Ксения Бородина вновь подняла тему легкодоступности девушек. Своими рассуждениями звезда «Дома-2» поделилась в Stories 5 июля. Ведущая заявила, что в столице действительно легко познакомиться с девушкой на одну ночь. Она не раз становилась свидетельницей выгодных знакомств на тусовках и в ресторанах. Засилье эскортниц в Москве Бородина объяснила «конкуренцией» за «лакомый кусочек», то есть мужчину. По словам Ксении, многие девушки готовы «прыгнуть в постель» в первый же вечер знакомства ради успешного и состоятельного спутника. Она не одобряет такое поведение слабого пола. Ведущая отметила, что сейчас заполучить девушку для мужчины не составляет труда. Бородина заявила, что ей страшно следить за ростом числа эскортниц в столице, и призвала девушек задуматься над их поведением, будущим, и примером подрастающему поколению. Она считает, что гнаться и хвататься за первого встречного мужчину нельзя: «Ваша судьба от вас никуда не уйдет, и вы в любом случае будете счастливы».

Ксения Бородина об эскортницах в Москве, ролики из Stories @borodylia

Ведущая дала напутствие всем девушкам: «Не разменивайся на мужчин, которые не намерены добавиться твоего расположения; не разменивайся на отношения, которые ничего не стоят. Будь достойной девушкой, и всегда жди, когда мужчина сам с тобой познакомится, поухаживает, проявит себя, а не за счёт в ресторане прыгать в кровать».