Адвокат семьи Алибасова высказался о потасовке в эфире «Первого канала»

Участником шоу стал младший сын известного продюсера, который обвинил гостей студии в покушении на отца.

Бари Алибасов с сыном и без него. Фото: stc.all.kpcdn, minsknews

Шоу вокруг проблем семейства Алибасовых продолжается. Новый эфир «На самом деле» был посвящен возможному покушению на Бари Алибасова. Гостями студии «Первого канала» стали Валерий Юрин и Андрей Назаров.

Алибасов-младший обвинил тех в попытке отравить его отца. После этого, обвиняемые набросились в эфире на сына продюсера с кулаками.

Получилась массовая драка, в которую вступили охранники телеканала и гости эфира. Итог: Назарова увезла скорая с кровотечением, Юдин проинформировал о переломе пальца.

Адвокат семьи Алибасова прокомментировал событие. Олег Сухов сообщил, вероятность того, что Юрин обратится после произошедшего к правоохранителям, является высокой.

Однако, адвокат подчеркнул, это не станет обозначать обвинение в произошедшем Алибасова-младшего. В массовую драку влезло много людей, образовавших «кучу-малу».

Сухов рассказал, что в драке участвовали много людей. Правоохранителям, с его слов, будет трудно установить, кто кому нанёс травмы.

Адвокат Алибасова подчёркивает, такие дела относятся к компетенции мирового судьи.

Следственный комитет сообщил, обращения от пострадавших не поступали.

Бари Алибасов, по последним сведениям, находится в критическом состоянии из-за проблем с мозгом под влиянием неумеренного потребления алкоголя.