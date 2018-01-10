В России цены на автомобили могут вырасти на 17%

В 2018 году следует ожидать повышения цен на машины. Авто могут подорожать на 17% .









Об этом сделал заявление депутат ГД РФ Вячеслав Лысаков. По его мнению, повышение цен именно на 17% не является точным, так как это связанно с курсом рубля. Он также добавил, что правительство собирается повысить утилизационный сбор, и для этого уже есть соответствующие документы в Думе. Лысаков отметил, что в России, в отличие от всего мира, средства, полученные с утилизационного сбора, не направляются на создание утилизационной структуры, а идут на общие цели.



Также повышение цен может быть спровоцировано инфляцией и ростом акцизов, а рост утилизационного сбора связан с состоянием рынка и динамикой других платежей.



Производители автомобилей уже приступили к изменению ценников своей продукции, которая идет на российский рынок. Например, «АвтоВАЗ» недавно увеличил цены на свои товары на 2,5%.