В Ямале усиливают работу по реализации президентской программы переселения из аварийного жилья

На Ямале прошел круглый стол, организованный местной Общественной палатой при участии ряда строительных структур. В рамках этого мероприятия ОП ЯНАО ознакомила аудиторию со своей инициативой, которая предусматривает совместное проведение контрольных мероприятий при реализации региональных жилищных программ. Губернатор региона Дмитрий Кобылкин поддержал это предложение. Об этом информирует сайт Компании России.

На территории Ямала особое внимание уделяется качеству строительства жилых домов и социальных объектов. Все эти здания проверяются надзорными органами, как планово, так и внепланово — по обращениям населения. Каждый случай тщательно анализируется.

Ямал выступает одним из двух регионов РФ, где продолжают реализацию президентской программы по расселению из авариек. На ежегодной основе здесь расселяют от 50000 до 80000 кв. м.

В настоящее время в ЯНАО разработали вторую программу, предусматривающую расселение 635 тыс. кв. м. Средства на эту программу будут направляться исключительно из бюджета региона. В ближайшие восемь лет на эти цели будет направлено порядка 50 млрд. рублей.