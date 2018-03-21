Пять тысяч компаний-экспортеров из Москвы поставляют свою продукцию в 189 стран

С целью поддержки московской промышленности, выпускающей высокотехнологичную продукцию, резидентам столичной ОЭЗ правительство Москвы обеспечило особые условия, пишет Вечерняя Москва.

«Резидентам особой экономической зоны Москва тоже оказывает поддержку. До 2028 года они освобождаются от региональной части налога на прибыль. Затем для них устанавливается льготная ставка: 5% до 2033 года, далее – 12,5 %», – заявил министр столичного правительства, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов на прошедшем 16 апреля в Цифровом деловом пространстве обсуждения вопросов, связанных с развитием и поддержкой московского экспорта.

Для московских предприятий желающих поставлять свою продукцию на внешние рынки властями города созданы все условия: в центрах услуг для бизнеса можно получить консультацию, а в школах экспортера – регулярно проходят семинары, мастер-классы, тренинги, круглые столы и вебинары, которые направлены на ознакомление предпринимателей с изменениями в таможенном, налоговом законодательстве, изучение нюансов сертификации продукции и основ маркетинга.

На данный момент Москва является крупнейшим экспортером страны, поставляя продукцию в 189 стран мира.