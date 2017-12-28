Системный сбой в Райффайзенбанке коснулся людей по всей России

20 апреля наблюдаются проблемы с работой Райфайзенбанка во всех округах России. Руководство банка прокомментировало эту ситуацию.

С утра 20 апреля клиенты Райффайзенбанка столкнулись с проблемами. По всей России наблюдаются проблемы со снятием наличных в банкоматах, а также использованием мобильных приложений банка. В банке прокомментировали ситуацию, объяснив, что произошел внутренний сбой в системе.

Представители организации заверили, что неполадка будет устранена в ближайшее время. Также, в банке подчеркнули, что системный сбой никак не связан с работой Роскомнадзора по ограничению пользования социальной сетью Telegram.

Известно, что некоторые клиенты все-таки могут пользоваться банкоматами для снятия наличных, другие же при попытке использования банкомата получают свою карту обратно и видят на экране код ошибки. А некоторые пользователи столкнулись с проблемами еще вчера. Руководство банка оценивает количество клиентов, на которых повлиял сбой, а также выясняет причины самого происшествия.