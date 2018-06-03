Путин прокомментировал рост цен на топливо

Владимир Путин назвал ситуацию с ценами на топливо недопустимой и рассказал, что к осени будут приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на топливном рынке.

Глава государства ответил на вопрос о бензине по 45 рублей, который задал ему житель Северной столицы. Рекордное повышение цен на бензин и дизтопливо стало, по словам президента, результатом «неточного, мягко говоря, регулирования» сферы энергетики и энергоресурсов. Маневры правительства привели к тому, что получил стимул экспорт сырой нефти. В результате цены на внутреннем рынке поднялись.

Президент пообещал, что уже к осени будут приняты меры для улучшения ситуации, соответствующие решения примет ФАС, самое пристальное внимание уделит проблеме правительство. Соответствующие поручения главы государства уже даны.

К ответу также подключился министр энергетики Александр Новак. Он рассказал о встрече с представителями крупных нефтяных компаний и подготовке проекта закона об увеличении экспортной пошлины на нефть. Путин назвал такое решение скорее угрозой, чем стимулом, и выразил надежду, что его применение не понадобится.

Напомним, в нынешнем году формат проведения прямой линии президента изменен: на связи с ним в режиме видеоконференции находятся министры и губернаторы, которые могут принимать участие в ответах на вопросы.