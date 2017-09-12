В Bank of America предупредили о возможности нового мирового финансового кризиса

Текущая ситуация на мировых финансовых рынках сходна с той, которая сложилась накануне глобального кризиса 1997-1998 годов и грозит миру новым финансовым потрясением. Об этом заявили аналитики Bank of America Corp.

Как передают мировые агентства, аналитики напоминают, что тогда кризис начался с резкого укрепления доллара, который за три года «вырос» на 25%, а также дестабилизации финансовых рынков в Азии. В результате разразившийся кризис больно ударил по странам с развивающейся экономикой, а в России объявили дефолт.

Сейчас на рынках сложилась сходная ситуация, считают в Bank of America. В США наблюдается устойчивый рост, акции компаний, работающих на рынке высоких технологий, растут, а рынки развивающихся стран сокращаются – их облигации приближаются к минимуму, достигнутому в период последнего кризиса.

Впрочем, отмечает Bloomberg, ситуация на рынках схожая, но не идентичная. Например, рост ВВП в азиатских странах (за исключением Японии) в 2020-х годах прогнозируется на уровне 6%. То есть рынки этих стран гораздо устойчивее, чем во время прошлого кризиса, а их сокращение вызвано сильным долларом.

Напомним, что ранее о возможном мировом кризисе заявляли и во Всемирном банке. Его возможными причинами эксперты называли новые торговые войны, рост государственных и частных внешних долгов, ужесточение финансовой политики Вашингтона.