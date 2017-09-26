США начинает выводить с рынков избыточный доллар

Госказначейство США продолжает выполнять решение о выведении с рынков избыточной наличности и собирается предложить покупателям государственные облигации на рекордную сумму в 265 миллиардов долларов. Аналитики считают, что такие действия приведут к дальнейшему укреплению американской валюты.

Во время кризиса 2008 – 2009 годов правительство США приняло решение о переходе на политику количественного смягчения и выбросило на рынок более 3 триллионов долларов. В результате начался бурный рост рынков, однако сейчас лишняя денежная масса, которая, к тому же, не имеет обеспечения, Америке явно мешает. Федеральная резервная система срочно ищет способы для выведения «шальных» денег с рынков. Именно этим эксперты и объясняют решение США выпустить наибольший с 2010 года объем государственных долговых бумаг. Казначейство США объявило о выпуске двух-, трех- и семилетних облигаций. Всего планируется продать ценных бумаг на общую сумму в 265 миллиардов долларов. Тем более, что в последнюю неделю доходность Treasuries превысила 3% - а это выше, чем во всех других странах Большой семерки.

По мнению большинства специалистов, этот шаг поможет укрепить доллар. А это, в свою очередь, поможет возродить экономику Штатов, о чем постоянно говорит Дональд Трамп. В то же время, рост стоимости американской валюты и гособлигаций приведет к оттоку капиталов с развивающихся рынков, в том числе из России.

Впрочем, резкого обвала рубля аналитики не прогнозируют. Ведь рубль по-прежнему связан с ценами на нефть, а черное золото нынче в цене и продолжает дорожать.