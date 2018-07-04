Аналитики назвали лучшие валюты для хранения сбережений в кризис

Агентство Bloomberg опубликовало рекомендации финансовых аналитиков, в каких валютах стоит хранить свои средства на случай нового мирового кризиса. Рекомендации составили специалисты компании JPMorgan после анализа пяти последних мировых рецессий.

Они заявили, что выгоднее всего окажется покупать японские иены, швейцарские франки, в американские либо сингапурские доллары. При этом именно иены станут самым дешевым финансовым инструментом, утверждают аналитики. А минимально привлекательным из четверки назван сингапурский доллар.

Свой выбор аналитики объяснили тем, что три из четырех стран, чьи валюты были названы, имеют очень крепкие позиции на рынках. Американский доллар назван в числе лучших потому, что он по умолчанию является мировым платежным средством.

А вот от валюты стран с развивающимися экономиками в кризис стоит избавляться, считают эксперты, поскольку они особенно неустойчивы. Согласно наблюдениям, они могут терять до 17% своей стоимости уже ко второму году экономического спада.

При этом в JPMorgan специально почеркнули, что говорить о новом мировом кризисе сейчас преждевременно. Но на фоне торговых войн, разгорающихся сейчас в мире, считают разумным рассмотреть разные сценарии поведения для инвесторов в непредвиденных ситуациях.

Напомним, ранее Bank of America и Всемирный банк озвучили экономические прогнозы, которые допускают наступление новой мировой рецессии после 2019 года. Аналитики Bank of America к тому же заявили, что ситуация на финансовых рынках сейчас сходна с той, которая предшествовала глобальному кризису 1997-1998 годов, когда произошел масштабный обвал азиатских рынков, а в России был объявлен дефолт.