Малые и средние предприятия Москвы обеспечивают работой 2 миллиона людей

ИА «Коммерческая тайна» сообщает, что Владимир Ефимов, являющийся министром Правительства Москвы, в своей речи отметил, что, малые и средний бизнес стремительно развивается в столице, обеспечивая работой примерно 30% занятого населения. Он сделал акцент на том, что государство предпринимает меры для того, чтобы была создана благоприятная среда со здоровой конкуренцией.

Микробизнес и малые предприятия получают различные возможности для стремительного развития. Для них упрощен процесс получения кредитов, имеются выгодные режимы налогообложения, предоставляется готовая инфраструктура для инновационных производств и многое другое. В. Ефимовым поддерживается справедливая конкуренция. Предпринимаются меры для того, чтобы были созданы равные условия для всех участников бизнес-сектора. В качестве основных инструментов отмечается введение торгового сбора и исчисление налога на имущество компании от кадастровой стоимости.