Правительство снова задумалось о введении норм энергопотребления

По данным «Коммерсанта», этот вопрос рассматривался и получил первоначальное одобрение на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

Согласно информации издания, нововведения предложили Минэнерго и Минэкономразвития. Они предполагают предоставление социальной нормы в 300 кВт/ч на человека по базовому тарифу, а от 300 до 50 кВт/ч – по экономически обоснованному. При этом потребление свыше 300 киловатт будет фиксироваться не на человека, а на домохозяйство. Кроме того, предполагается сократить число тех потребителей, которые сейчас приравниваются к населению – садовых кооперативов, жилье в воинских частях и другие категории. Также постепенно будут отменены льготы для тех, кто имеет электроплиты или пользуется электроотоплением, а также жителей сельской местности. Также предполагаются субсидии для тех, кто не сможет «потянуть» новые тарифы.

После совещания заинтересованные ведомства, в том числе и ФАС, получили поручение к середине января следующего года разработать проекты необходимых для внедрения норм документов.

Эксперты отмечают, что сейчас среднее потребление электроэнергии в одном домохозяйстве составляет 220 кВт/ч в месяц, а значит, большинство граждан смогут уложиться в социальную норму.

Правительство уже пыталось ввести нормы энергопотребления в рамках пилотного проекта в 2013 – 2014 годах. Однако тогда от нее отказались, в том числе и в силу неоднозначности результатов проекта. А в 2014 году правительство отдало право решать вопрос о введении соцнорм регионам.