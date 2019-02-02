Директор ООО «Вториндустрия» попросил прокуратуру Стерлитамака защитить предприятие

Директор ООО «Вториндустрия» А.А. Ягафаров просит прокуратуру города Стерлитамак разобраться в ситуации с попыткой неизвестных лиц нарушить права предприятия, являющегося арендатором полигона ТБО в Стерлитамаке, сообщают Государственные новости. Восьмого февраля он направил соответствующее заявление, в котором обрисовал ситуацию, произошедшую днем ранее. Именно тогда представители ЧОП «Тритон» прибыли на нескольких машинах к полигону и попытались проникнуть на его территорию. «Незваные гости», по их словам (хотя надлежащих доверенностей они не предоставили), представляли интересы ООО «Табигат», являющегося крупнейшим оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Башкортостане. В январе его директором стал «ночной волк» Валерий Корнеев, который в настоящее время управляет 14 из 22 полигонов в Республике. Все они в госсобственности.

Уточняется, что чоповцы попытались противоправно проникнуть на территорию арендатора полигона, установить свою охрану на объект и расторгнуть договор аренды. Сотрудники ООО «Вториндустрия» утверждают, что они неоднократно получали угрозы лично и по телефону о закрытии доступа на арендуемую территорию.

В своем заявлении А.А. Ягафаров заостряет внимание на противозаконном характере действий «неизвестных лиц». Отмечается, что они могут затруднить работу в области обращения с отходами во втором по величине городе Республики Башкортостан, а также подорвать авторитет исполняющего обязанности Президента РБ.







