МЭА опубликовало прогноз спроса на нефть в 2019 году

В 2019 году глобальный спрос на нефть будет равен 1 400 000 бар./сутки, как сообщает февральский отчет Международного энергетического агентства.

Следовательно, прогноз с январского отчет остается неизменным. Необходимо отметить, что прогноз 2018 года обозначил спрос на нефть приблизительно 1 300 000 бар./сутки.

15 государств, экспортирующих нефть в организации «OPEC» в январе 2019 года сократили добычу нефти только на 34%, тем самым снизив её на 409 000 бар./сутки из обещанных 1 195 000. Страны, не являющиеся членами организации «OPEC», которые подписали соглашение выполнили условия сокращения на 25%. Так как нефть активно добывается в Казахстане. В свою очередь темпы снижения достаточно низки в Азербайджане и Российской Федерации.

В соответствии с отчетом МЭА добыча в России нефти в январе 2019 года составляет 11 710 000 бар./сутки, что на 70 000 бар./сутки менее, чем в декабре 2018 года.

Министерство энергии США предсказывает увеличение добычи нефти в государстве до 12 400 000 бар./сутки в 2019 году. А прогноз на 2020 год гласит 13 200 000 бар./сутки.

Раннее Международное энергетическое агентство сообщало, что мировое предложение нефти снизилось на 950 000 бар./сутки.