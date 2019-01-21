Германская газета рассказала о становлении России «великой IT-державой»

IT-компании в России иновационны и профессиональны, однако в стране еще нет очевидного глобального лидера, но, несмотря на это, Россия на пути к занию «великой IT-державы» - так пишет германская газета Handelsblatt.

В издании приводятся конкретные доводы, а именно – интернет-гигант Яндекс увеличил свой доход в прошлом году на 36%, а прибыль компании возросла на 430%, что составило 630 миллионов долларов.

Яндекс, по словам автора, может стать российским Amazon, Google, Uber и TomTom единовременно. Число использующих интернет в Российской Федерации составляет 90 млн. человек – это показатель крупнейшего интернет-рынка в Европе.

Помимо всего, Россия имеет огромный потенциал в области электронного бизнеса. Существует прогноз американского инвестиционного банка о росте онлайн-оборота страны с 18 млрд. долларов 2017-го года до 52 млрд. в 2023 году, пишет немецкая газета.