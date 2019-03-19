Результаты работы новосибирского филиала оценил новый президент «Балтики»

По достоинству оценил новый президент компании «Балтика» Ларс Леманн работу новосибирского филиала.



Рабочую поездку в регион он предпринял с целью знакомства с коллективом предприятия и особенностями стратегии продаж в области. В рамках визита в Новосибирск глава ООО «Пивоваренная компания «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа осмотрел также строительство очистных сооружений филиала, побывал на заводе, где разработали и производят краны-пеногасители. В программе было запланировано и посещение небольших торговых точек, магазинов популярных торговых сетей и крупных супермаркетов, реализующих пиво компании.



После экскурсии по производственным цехам завода Ларс Леманн заявил, что на него произвели большое впечатление профессионализм сотрудников «Балтики-Новосибирск» и тщательность организации безопасности производства на предприятии. Он отметил востребованность в России ПЭТ-упаковки и розничной продажи пиво навынос. По его мнению, изучение специфики новосибирского рынка, откуда сегмент разливного пива навынос распространился по всей стране, поможет быстрее понять тренды отрасли в регионе Восточная Европа.



Комплекс очистных сооружений «Балтики-Новосибирск» позволит эффективнее выполнять поставленные «Балтикой» цели в сфере экологии. За счет биогаза, получаемого в ходе обработки промышленных стоков завода, очистные сооружения помогут сократить потребление природного газа до 15%, а также в значительной мере снизить нагрузку на очистные системы Новосибирска. Из 265 млн рублей инвестиций, вложенных в развитие «Балтики-Новосибирск» в 2018 году, на реализацию проекта была направлена их большая часть.