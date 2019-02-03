«Балтика» широко представлена в барной карте сетевых и изысканных ресторанов

Продукция компании «Балтика» широко представлена в барных картах сетевых и изысканных ресторанов страны, а также продается в барах отелей, гостиниц и многочисленных кафе.



Всего по России действует 14 000 торговых точек сегмента HoReCa. Лидер пивоваренного рынка РФ, компания «Балтика» 6 февраля поздравила всех профессионалов, помогающих развивать культуру потребления пива, с Международным днем бармена.



Компания «Балтика» много лет подряд производит пиво самого высокого качества, создав на предприятиях многоуровневую систему менеджмента и оборудовав заводы высокотехнологичным современным оборудованием. Качество напитка подтверждено многочисленными победами компании на потребительских и профессиональных международных и российских конкурсах.



Потребителям предоставлена возможность выбора из более чем 40 пивных брендов «Балтики» – классические лагеры, крафтовое пиво, специальные сорта. Компания помогает профессиональным барменам соблюдать стандарты качества подачи пива, разбираться в разнообразных сортах напитка, уметь сочетать его с разными блюдами и закусками. Для этого на предприятиях «Балтики» регулярно проводятся мастер-классы «Пивной сомелье», программа обучения работе с фирменным барменским оборудованием и экскурсии по производству.