По инициативе ОАЭ сделка ОПЕК+ возможно будет продлена

Министерство энергетики Объединенных Арабских Эмиратов рассматривает возможность продления сделки ОПЕК+, предусматривающую сокращение добычи нефти после июня.

По заявлению министра энергетики ОАЭ, Сухейль аль Мазруи, коммерческие запасы нефти в мире продолжают расти, несмотря на соглашение. Возможно, до достижения баланса рынка, соглашение придется продлить.

Несмотря на то, что не все страны выполняют квоту по добыче нефти, исполнение сделки находится на хорошем уровне, отметил министр. Общий уровень исполнения сделки странами ОПЕК+ составил более 150%.

Соглашение ОПЕК+ было подписано в конце 2016 года, между странами участницами организации, и странами не входящими в ее состав. К соглашению, кроме России, присоединились Казахстан, Азербайджан и Мексика. Соглашение предусматривало сокращение добычи нефти до 1,8 млн баррелей в сутки с начала 2017 года.

Действовало соглашение до июля 2018 года. Причиной прекращения действия послужили экономические санкции против Ирана, и проблемы с добычей в Венесуэле. К тому времени сделка не только выполнялась, но и перевыполнялась, добыча сократилась на 2,8 млн баррелей в сутки.

В ноябре 2018 года соглашение ОПЕК+ решено было возобновить. Такое решение было продиктовано малой эффективностью санкций против Ирана. Сокращение добычи нефти возобновилось с января 2019 года, и действует до конца июня. При этом страны участницы соглашения оставили за собой право его продлить.

Рассмотрение вопроса о продлении соглашения пройдет в Вене 25-26 июня, на министерской конференции стран участниц ОПЕК+.

За два года участия в соглашении ОПЕК+, Россия заработала дополнительно 120 млрд долларов, и это по минимальным оценкам. Добиться таких показателей удалось за счет корректировки цен на нефть.