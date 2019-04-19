Украина может избегнуть дефолта от МВФ только по «российскому сценарию» - Эксперты

В долговую яму страна попала не только из-за полученных от этой международной организации кредитов. К этому привели, прежде всего, внутренние политические причины.

Сейчас эксперты полагают, что Украина может избегнуть своего дефолта от МВФ только по «российскому сценарию». Однако, похоже, там его пока не намерены рассматривать.

Изначально Украина не располагала собственными инвестиционными резервами. В то же время началось критическое возрастание госдолга. Это происходило на фоне того, что снижались экспортные доходы от украинской продукции.При этом, российский рынок страна закрыла себе самостоятельно. Последствия не замедлили сказаться.

Пришлось прибегнуть к заимствованиям от МВФ. Однако, эта организация, выделяя немалые деньги, выдвигает и соответствующие условия. Тем самым, она пытается гарантировать возврат одолженных средств.

Эти требования не пошли на пользу украинской экономике. Она не только не оздоровилась, а напротив, вошла в ещё более тяжкую стадию своей рецессии.

Эксперты полагают, это, во многом, поясняется тем, что средства, которые Украина получала от МВФ, в значительной степени разворовывались. Те, которые после этого оставались, тратились совершенно не эффективно.

В то же время, эксперты отмечают, что программы кредитования МВФ ещё не смогли возродить экономики ни одной из стран, которым они предоставлялись. В России это смогли понять своевременно.

Эти кредиты лишь поспособствовали тому, что Украина попала в огромную долговую яму. Темпы роста ВВП оказались полностью уничтоженными. У трудовой миграции просто невообразимые размеры. Иностранные инвестиции опустились до уровня 1990-х годов.

Здравомыслящие украинские политики задаются вопросом. Стоит ли за всё это выплачивать МВФ ещё и проценты. Тем более, что все их требования связаны с понижением социальных обязательств. Но сейчас на Украине они и так уже ниже плинтуса.

Украина уже не способна расплачиваться по существующим долгам, но тупо продолжает занимать, вгоняя в долговую яму будущие поколения. Им будет совершенно невозможно понять, за что они должны расплачиваться.

В течение ближайших пяти лет Украина должна будет выплатить МВФ около 10 млрд долларов.

Особо отмечается, что эта кабала была навязана при правлении Порошенко. При этом, МВФ признал, что Украина – одна из самых коррумпированных в мире стран.

Для улучшения сложившейся ситуации, эксперты предлагают полностью отказаться от дальнейшего сотрудничества с МВФ. Кроме того, должны быть улучшены отношения с Москвой, чтобы украинская продукция смогла вновь пойти на российский рынок, где она, пока ещё, востребована.

В то же время, политологи считают такое развитие событий крайне маловероятным. На Украине очень велико влияние антироссийских сил. Однако, альтернативы не существует.

В любом другом случае Украина продолжит «умирать». И экономически, и социально. Чем это заканчивается, напоминать, наверное, не стоит.