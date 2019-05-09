Рубль в июне может подешеветь

Эксперты «БКС-Броккер» назвали четыре фактора, способных оказать негативное влияние на курс российского рубля в июне.

К первому фактору можно отнести вероятность введения новых экономических санкций в отношении России. Несмотря на то, что на сегодняшний день нет заявлений со стороны США о введении новых санкций, по мнению экспертов, расслабляться не стоит, риски по-прежнему существуют.

Продолжающаяся торговая война между США и Китаем – второй фактор. Обсуждение новых пошлин на китайские товары пройдет на слушаниях в Сенате 17 июня. Если будет принято решение о вводе пошлин, все рисковые активы, к которым относится и российский рубль, упадут на два и более процента.

Третий фактор, способный негативно сказаться на стоимости рубля – снижение интереса к российским облигациям со стороны инвесторов. Это может стать следствием смягчения денежно-кредитной политики Центрального Банка России. Снижение ключевой ставки будет рассматриваться 14 июня.

И последний, четвертый, фактор – снижение мировых цен на нефть. В последнее время наблюдается замедление темпов развития мировой экономики, и рост коммерческих запасов нефти в США. Если страны участницы ОПЕК+, на предстоящей встрече 25-26 июня, не примут решение о продлении действия соглашения, это безусловно повлияет на стоимость нефти.

Несмотря на все вышеперечисленные факторы риска, эксперты называют ситуацию умеренно-негативной, ожидаемый курс по паре доллар/рубль – в районе 66, по паре евро/рубль – 74.