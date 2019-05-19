Китай отказался от иранской нефти

Опасаясь еще большего давления со стороны США, Китай отказался от закупок иранской нефти.

В конце апреля Госсекретарь США, Майк Помпео, объявил об отмене льгот странам, которым было разрешено покупать иранскую нефть, несмотря на санкции США. Помимо Китая в этот список входили – Индия, Турция, Южная Корея, Япония, Тайвань, Греция и Италия. Все эти страны приобретали 1,6 млн баррелей ежедневно, об этом заявил член иранского парламента Рахима Заре.

Все восемь стран полностью прекратили закупку иранской нефти, даже китайские мини-НПЗ, на которые возлагали большие надежды иранские предприниматели, отказались от закупок.

Действия Китая вполне объяснимы, продолжается торговая война с США, и давать очередной повод для усиления напряженности в отношениях двух стран не в интересах Пекина.

Последствиями отказа от иранской нефти станет сокращение добычи Ираном, и повышение цены на нефть на мировых биржах. Тем более что пока еще действует соглашение ОПЕК+, которое в конце июня, возможно, будет продлено.