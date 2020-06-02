Аналитик Михаил Коган ожидает падение рубля в ближайший квартал

Российская валюта может вернуться к минимумам середины марта.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган ожидает, что в ближайший квартал у рубля есть высокие шансы «откатиться» к минимальным значениям середины марта.

Аналитик считает, что для этого сформировался целый ряд предпосылок. Коган указывает на успешный для иностранных инвесторов двухмесячный период, после которого они с большой вероятностью решат перестраховаться. Фактически, они будут «покупать» иностранную валюту, рынок в этих условиях классически ожидает падение рубля. Михаил обращает внимание на «отсутствие внимания» глобальных рынков к локальных вспышкам коронавируса, по его мнению, экономисты держат в голове обещание Белого Дома укрепить инфраструктуру рынка вливанием $ 1,5 трлн.

Но даже при положительной динамике рубля и других валют в ближайший квартал, корпорации будут сдержанно относится к положительным новостным заголовкам. Сам Михаил Коган видит возможным падение национальный валюты до минимальных значений середины марта, когда курс был на уровне 82,8 рубля за доллар и 89,50 рубля за евро.