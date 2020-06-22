Аналитик Коган ожидает в августе возвращение рубля к апрельским показателям

Снижение позиций национальной валюты вызвало празднование Дня Независимости США, пояснил экономист «Высшей школы управления финансами».

Рубль вернется к апрельским показателям в августе. Источники: politikus.ru, youla.ru

Аналитик Михаил Коган, специалист «Высшей школы экономики», ожидает возвращение курса рубля к апрельским показателям уже в августе. Финансист добавил, что уже во второй половине июля корпорации начнут сдавать квартальные отчёты. На курс национальной валюты влияет и эпидемиологическая обстановка в мире. Даже взлет деловой активности в сфере услуг в США к 17:00 6 июля не заинтересует участников рынка, так как они будут держать в уме возможное ухудшение ситуации в июле на фоне коронавируса.

Также на поведении валютного рынка скажется риторика между Вашингтоном и Пекином, которая еще не устоялась после принятия Гонконгом закона о безопасности. Ноябрьские выборы президента США отвлекут инвесторов на более консервативные инструменты, поскольку кандидат от демократов Джо Байден пообещал отменить налоговые поблажки, которые ввел его оппонент Дональд Трамп. Если в течение лета эти факторы по-прежнему будут оказывать влияние на валютный рынок, то доллар снова вырастет в цене. За единицу американской валюты будут давать 75–77 рублей, а за евро будут предлагать 88 рублей.