СМИ Германии предупредили Украину об угрозе банкротства

Отставка главы Национального банка Якова Смолия пошатнула финансовые позиции Киева, считает немецкая газета Handelsblatt.

Яков Смолий, здание НБУ, судебное решение — фото:korrespondent.net, pixabuy.com

На фоне всемирной пандемии коронавируса многие страны столкнулись с серьёзными экономическими проблемами. Исключением не стала и Украина, которая и без того за последние годы скатилась до уровня беднейших стран Европы. И вот уже Киеву предрекают высокую вероятность банкротства. Об этой угрозе украинских политиков предупредили СМИ Германии.

Так, популярная немецкая газета Handelsblatt пишет, что Украина столкнулась с серьёзным вызовом после того, как в отставку подал глава Национального банка страны Яков Смолий. Издание напомнило, что только в этом году Киеву предстоит перекредитоваться на 17 млрд долларов. С 2014 года страна живёт в кредитной кабале МВФ и вынуждена постоянно отдавать значительную часть бюджета на погашение долгов. Handelsblatt отмечает, что отставка главы НБУ спровоцировала остановку выпуска еврооблигаций, которые должны были быть уже 8 июля размещены на Лондонской бирже. Всё это, считает обозреватель СМИ Германии, способно вскоре привести к серьёзным последствиям, вплоть до банкротства Украины.

Яков Смолий подал в отставку 1 июля, по его словам, из-за политического давления. Комментируя это событие, украинский политолог Андрей Головачев назвал президент Украины Владимира Зеленского «кидалой». Эксперт напомнил, что глава государства лично давал МВФ гарантии независимости Нацбанка, а затем фактически вынудил его главу уйти в отставку. Напомним, ранее соцопрос показал резкое падение доверия украинцев к Зеленскому. Всего за месяц его рейтинг одобрения упал на 9%.