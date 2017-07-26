ФБР уличили в завышении статистики о «проблемных» смартфонах преступников

Американские репортеры уличили директора ФБР в завышении в несколько раз количества мобильных гаджетов, к которым Бюро не смогло получить доступ из-за сложной системы кодировки данных.

Подводя итоги 2017 финансового года, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что его подопечные получили судебное разрешение, но не сумели взломать «около 7,8 тысяч мобильных устройств». По словам Рэя, это больше половины всех устройств, данные с которых хотело получить ФБР. Основной причиной такой неудачи директор назвал сложные системы защиты персональных данных владельцев девайсов.

Однако журналисты подсчитали, что на самом деле речь идет не более чем о 2 тысячах гаджетов, не «покорившихся» спецслужбам. Дело в том, что ФБР хранит всю свою информацию в разных базах данных, поэтому при подсчетах информация об одном и том же устройстве из-за программной ошибки дублировалась.

The Washington Post написала, что ФБР узнало о неточности своих подсчетов почти месяц назад, но до сих пор не имеет уточненных данных. Там проводят проверку, которая может продлиться несколько недель.