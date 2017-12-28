Сегодня начинает работу VK Pay

Сегодня начинает свою работу VK Pay – новая платежная система, интегрированная в социальную сеть. Как сообщили представители соцсети, новый сервис позволит совершать покупки, не выходя из своего аккаунта.

Услугами новой платежной системы пока что смогут воспользоваться администраторы групп и сообществ «ВКонтакте», которые продвигают свои товары и услуги в ВК. Причем сделки будут абсолютно бесплатными - ни покупатели, ни продавцы не будут платить никакой комиссии. Средства от продаж и покупок в VK Pay можно будет перевести на счета популярных платежных систем. При этом установлен лимит в 60 тысяч рублей на сумму сделки, а также предельная сумма средств, которую можно вывести на свой счет – 200 тысяч в месяц.

На втором этапе будет создаваться площадка электронной торговли, на которой смогут работать партнеры ВК. Планируется, что они будут предлагать пользователям соцсети специальные акции, которые повысят привлекательность сделок. По информации СМИ, речь может идти об участии таких сервисов, как OneTwoTrip, Kassir.ru, Delivery Club и других.

По словам создателей нового сервиса, сейчас их главная задача – привлечь к новинке как можно больше пользователей, дать им возможность оценить его удобства. В компании рассчитывают, что спустя несколько лет электронная торговля через ВК может оборота в 100 миллиардов рублей в год.