Еврокомиссия заставит Apple отказаться от Lightening

Чиновники ЕС заговорили о необходимости принудительного введения единого стандарта на зарядные устройства для смартфонов и мобильных устройств. Если такое решение будет согласовано, «яблочным» iPhone придется лишиться своих разъемов Lightening, пишут СМИ.

Впервые этот вопрос поднимался почти десять лет назад. В 2009 году ЕС добилась от крупнейших производителей электроники, в числе которых были Nokia, Apple и Samsung, подписания меморандума. Компании обязались добровольно оснащать новые смартфоны единым портом для подзарядки – им стал miniUSB.

Однако позже Apple все же перешла на собственный разъем. Однако разница в подзарядке неудобна для пользователей, считают еврочиновники. Людям комфортнее иметь одну «подзарядку» для разных гаджетов. К тому же ежегодно в странах ЕС утилизируют больше 50 тонн старых зарядных устройств.

Учитывая, что добровольно производители не хотят придерживаться унификации, Еврокомиссия собирается рассмотреть «другие меры» для достижения результата, сообщают СМИ со ссылкой на комиссара ЕК по вопросам конкуренции Маргрету Вестагер.