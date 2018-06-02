Google изменит систему наказаний пользователей YouTube

Google вносит изменения в систему наказаний, предусмотренных за публикацию контента, нарушающего правила видеохостинга YouTube, 20 февраля сообщается в анонсе, опубликованном в официальном блоге видеохостинга YouTube Creator.

Согласно новой системе наказаний, при первом нарушении автор материала вместо санкции теперь будет получать всего лишь уведомление об обнаруженном нарушении и предупреждение, не имеющее срока давности, а сам материал, нарушающий правила, будет удален.

Однако начиная со второго нарушения будет применяться уже действующая с момента основания видеохостинга в 2005 году система так называемых «страйков».

Согласно действующей системе наказаний, за первый «страйк»полагается санкция в виде лишения права на размещение свежего контента в течение одной недели.

Полученный в течение 90 дней со дня первой санкции повторный «страйк» лишит автора видеоблога права размещения контента на двухнедельный срок.

Третий «страйк», полученный в течение тех же 90 дней, приводит к окончательной блокировке канала в YouTube.

Анонсированные изменения вступят в силу начиная со следующей недели.