Приложение «Яндекс.Музыка» заменило стандартный плеер Windows 10

Приложение «Яндекс.Музыка» стало плеером, который установлен по умолчанию в операционной системе Windows 10.

Это подтвердил газете руководитель по развитию бизнеса медиасервисов «Яндекса» Владимир Горбунов.

По его словам, пользователь сможет слушать музыку по персональным рекомендациям, а для доступа к прослушиванию треков из каталога на любом устройстве без рекламы необходимо приобрести подписку. Это не первый совместный проект компаний, напомнил изданию представитель Microsoft: в 2015 г. они объявили, что российский поисковик будет установлен по умолчанию в браузерах Edge и Internet Explorer.

Любая предварительная установка сразу дает рост числа подписчиков, сказал «Коммерсанту» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, количество новых активных подписчиков «Яндекс.Музыкы» может достигнуть примерно 200 000 300 000 человек.